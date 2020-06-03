Ученые заставили человеческие клетки стать невидимыми

Алексей Вольцев

Ученым из Калифорнийского университета в Ирвайне удалось сделать клетки человека прозрачными, взяв за основу клетки кальмаров, которые могут становиться невидимыми. Об этом сообщает New Atlas.Активный камуфляж – это стратегия выживания, используемая многими головоногими моллюсками, включая осьминогов, кальмаров и каракатиц. Это происходит с помощью клеток, которые влияют на рассеивание света, что позволяет существам менять цвет или становиться прозрачными. Ученые уже давно пользуются подобными методами в создании камуфляжных материалов, но еще не пробовали сделать тоже самое с человеческими клетками.Именно на это и было нацелено новое исследование. Ученые сосредоточились на отдельном виде кальмара, который называется Doryteuthis opalescens. Он может менять цвет своего тела с белого цвета на прозрачный. Полоса состоит из отражающих клеток, называемых лейкофорами, они содержат частицы лейкосомы, которые состоят из белков – рефлексинов. В целом, эта структура позволяет кальмарам рассеивать свет, создавая переливающийся камуфляж.В рамках исследования команда ученых попыталась внедрить эту особенность в клетки человека. Для этого пришлось генетически модифицировать эмбриональные клетки почек человека для экспрессии рефлексина. И это сработало, белки собирались в частицы внутри клеток, изменяя рассеивание света."Мы были поражены, обнаружив, что клетки не только экспрессируют рефлексин, но также упаковывают белок в сфероидальные наноструктуры и распределяют их по телам клеток. Белковые структуры вели себя также, как и у головоногих", – говорит соавтор исследования Алон Городецкий.В другой части исследования, ученые выяснили, как можно контролировать эту способность. Клетки помещали между двумя пластинами стекла и подвергали воздействию различного количества хлорида натрия. При более высоких уровнях вещества клетки рассеивали больше света, чем те, что получали меньший уровень хлорида натрия."Этот проект показал, что можно создавать клетки человека с чувствительными к стимулам оптическими свойствам. Удивительные отражающие белки могут сохранять свои свойства в чужих клеточных средах", – подытожил Городецкий.