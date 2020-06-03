Украина определила дату заседания МВФ по представлению кредита

Влада Некрасова

Совет директоров МВФ до 10 июня примет решение об утверждении новой программы кредитования Украины, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Сегодня можем говорить о том, что до 10 июня пройдет заседание совета (директоров – ред.) Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в общем размере 5 миллионов долларов США", – сказал премьер, его слова приводит РИА Новости.

Принятый на Украине закон о банковском регулировании, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, а также закон о рынке земли являлись необходимыми условиями от МВФ на предоставление помощи.

сообщало, что в Раде раскритиковали позицию Зеленского по МВФ.