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Украина определила дату заседания МВФ по представлению кредита

Украина определила дату заседания МВФ по представлению кредита
Совет директоров МВФ до 10 июня примет решение об утверждении новой программы кредитования Украины, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Сегодня можем говорить о том, что до 10 июня пройдет заседание совета (директоров – ред.) Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в общем размере 5 миллионов долларов США", – сказал премьер, его слова приводит РИА Новости.

Принятый на Украине закон о банковском регулировании, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, а также закон о рынке земли являлись необходимыми условиями от МВФ на предоставление помощи.


сообщало, что в Раде раскритиковали позицию Зеленского по МВФ.
# В мире
По материалам: ria.ru

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