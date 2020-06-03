Украина получила гуманитарную помощь от Южной Кореи для противодействия COVID-19
Сегодня, 17:14 Влада Некрасова
Украина получила в качестве гуманитарной помощи от Республики Корея 20 тысяч тестов на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"3 июня в Украину доставлена гуманитарная помощь от Республики Корея в виде наборов для тестирования на COVID-19 с целью преодоления коронавирусной инфекции (всего в наборах 20 тысяч тестов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность корейской стороне за своевременную помощь и последовательную поддержку усилий нашего государства в борьбе с распространением коронавирусной болезни.
"Украинская сторона настроена на дальнейшее всестороннее укрепление дружеских отношений с Республикой Корея и будет прилагать все усилия для взаимовыгодного развития перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - отметил Кулеба.
По материалам: gogetnews.info