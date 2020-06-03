Украинцы шестой месяц подряд продают валюты больше, чем покупают

Влада Некрасова

Население Украины в мае продало банкам наличной валюты 860,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило 908,8 млн. Таким образом, в мае шестой месяц подряд отмечена чистая продажа валюты, которая составила 48,5 млн долларов.Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка.В мае объем операций на наличном рынке (вместе продажа и покупка) был в 1,5 раза меньше, чем в докризисном феврале и в 1,8 раза – чем в декабре 2019 года, когда этот объем был максимальным за последние семь лет.Всего с начала этого года население продало банкам валюты на 5327 млн долларов и купило на 5898 млн, сальдо составило 571 млн долларов.Эти данные учитывают только наличные операции. С 2019 года появилась возможность безналичной покупки и продажи валюты. По данным НБУ, в марте 2020 года украинцы купили безналичной валюты почти на 300 млн долларов, поскольку с началом острой фазы коронавирусного кризиса банки практически прекратили продажу наличной валюты. В апреле проблема с наличной валютой была решена, а объем безналичных операций был незначительным.Напомним, в 2019 году украинцы продали валюты на 14943 млн долларов и купили на 14767 млн долларов, чистая продажа составила 177 млн долларов.