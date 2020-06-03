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Украинцы шестой месяц подряд продают валюты больше, чем покупают

Украинцы шестой месяц подряд продают валюты больше, чем покупают
Население Украины в мае продало банкам наличной валюты 860,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило 908,8 млн. Таким образом, в мае шестой месяц подряд отмечена чистая продажа валюты, которая составила 48,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка.

В мае объем операций на наличном рынке (вместе продажа и покупка) был в 1,5 раза меньше, чем в докризисном феврале и в 1,8 раза – чем в декабре 2019 года, когда этот объем был максимальным за последние семь лет.

Всего с начала этого года население продало банкам валюты на 5327 млн долларов и купило на 5898 млн, сальдо составило 571 млн долларов.

Эти данные учитывают только наличные операции. С 2019 года появилась возможность безналичной покупки и продажи валюты. По данным НБУ, в марте 2020 года украинцы купили безналичной валюты почти на 300 млн долларов, поскольку с началом острой фазы коронавирусного кризиса банки практически прекратили продажу наличной валюты. В апреле проблема с наличной валютой была решена, а объем безналичных операций был незначительным.

Напомним, в 2019 году украинцы продали валюты на 14943 млн долларов и купили на 14767 млн долларов, чистая продажа составила 177 млн долларов.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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