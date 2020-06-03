"Ущемление интересов". В США начали расследование импорта ванадия из РФ
Сегодня, 12:21 Алексей Вольцев
Sputnik. Минторг США начал расследование импорта ванадия из России и Китая, в Вашингтоне считают, что в деле ущемляются национальные интересы.
Петиция американских производителей ванадия была подана в ноябре 2019 года. В ней утверждалось, что интересы производителей США ущемляются из-за дешевизны импортного ванадия, а также из-за ограничений на экспортных рынках из-за налоговых режимов.
Большое влияние на ситуацию оказывает индустриальная политика России и Китая, убеждены производители.
Уилбур Росс.
По его словам, ванадий используется в национальной оборонной промышленности, а также в аэрокосмическом строительстве.
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По материалам: ria.ru