"Ущемление интересов". В США начали расследование импорта ванадия из РФ

Алексей Вольцев

Минторг США начал расследование импорта ванадия из России и Китая, в Вашингтоне считают, что в деле ущемляются национальные интересы.

Петиция американских производителей ванадия была подана в ноябре 2019 года. В ней утверждалось, что интересы производителей США ущемляются из-за дешевизны импортного ванадия, а также из-за ограничений на экспортных рынках из-за налоговых режимов.

Большое влияние на ситуацию оказывает индустриальная политика России и Китая, убеждены производители.

Уилбур Росс.

По его словам, ванадий используется в национальной оборонной промышленности, а также в аэрокосмическом строительстве.

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