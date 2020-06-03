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"Ущемление интересов". В США начали расследование импорта ванадия из РФ

"Ущемление интересов". В США начали расследование импорта ванадия из РФ
Sputnik. Минторг США начал расследование импорта ванадия из России и Китая, в Вашингтоне считают, что в деле ущемляются национальные интересы.

Петиция американских производителей ванадия была подана в ноябре 2019 года. В ней утверждалось, что интересы производителей США ущемляются из-за дешевизны импортного ванадия, а также из-за ограничений на экспортных рынках из-за налоговых режимов.

Большое влияние на ситуацию оказывает индустриальная политика России и Китая, убеждены производители.


Уилбур Росс.

По его словам, ванадий используется в национальной оборонной промышленности, а также в аэрокосмическом строительстве.

Ранее радио Sputnik сообщало, как СССР выиграл торговую войну с Америкой.

# Россия
По материалам: ria.ru

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