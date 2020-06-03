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В Архангельске в 2021 году планируется открыть аналог сочинского «Сириуса»

В Архангельске в 2021 году планируется открыть аналог сочинского «Сириуса»

В Архангельске в 2021 году планируется открыть аналог сочинского «Сириуса», сообщает Министерство образования и науки Архангельской области.

В течение образовательного сезона в нем смогут заниматься на постоянной основе не менее полутора тысяч человек. Новый центр будет называться «Созвездие».

Предварительный этап работ по созданию центра уже завершен. Центр разместится на площади бывшего Архангельского кооперативного техникума.
В следующем году более 330 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено на приобретение оборудования для центра, а все операционные и инфраструктурные расходы предстоит предусмотреть в бюджете Поморья.

«Работа в архангельском «Созвездии» будет выстроена во взаимодействии с российским фондом «Талант и Успех». Основная задача проекта – создание качественно новых условий для реализации личностного и интеллектуального потенциалов школьников», – сообщил на заседании правительства Архангельской области министр образования и науки Поморья Олег Полухин.

Обучение в новом центре будет вестись по четырем приоритетным направлениям работы: наука (биология, химия, физика, математика, информатика, история, обществознание, английский язык, литература); техника (робототехника, компьютерное моделирование и конструирование); искусство (живопись, музыкальное искусство и фольклор, театральное искусство, хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство); спорт (хоккей с мячом, футбол (мини-футбол), лыжные гонки, бокс, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба).

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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