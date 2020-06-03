В деле «шамана» мэр Якутска явила женское лицо местной этнократии

Влада Некрасова

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сделала заявление в поддержку Александра Габышева — называющего себя шаманом жителя Якутска, который в прошлом году предпринял неудачную попытку дойти до Москвы, чтобы с помощью шаманского ритуала свергнуть Владимира Путина. Габышев сейчас находится на лечении в психдиспансере Якутска.

Врачи диспансера признали «шамана» опасным для общества невменяемым, страдающим болезненной переоценкой своей личности и призывающим к свержению в России законной власти.

Адвокаты накануне подали в суд Якутска иск о нарушении гражданских прав Габышева — его принудительной госпитализации в психлечебницу.

«Я с интересом жду решение суда о недобровольной госпитализации Александра Габышева. Неважно, шаман он или нет, это не мне решать. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. Сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение. При вступлении в должность я приносила присягу: «охранять права и свободы человека и гражданина» — написала Авксентьева в своем Инстаграм.

Из текста видно: для мэра Якутска признание Габышева опасным невменяемым выглядит как страница из истории советской психиатрии, когда в психбольницах содержались политические диссиденты. Заявление Авксентьевой также выглядит как искреннее желание, чтобы Габышева выпустили из психлечебницы и реабилитировали в судебном порядке. 2 июня городской суд Якутска признал законными госпитализацию и принудительное лечение Габышева в психиатрическом учреждении. Завтра защита Габышева будет защищать интересы своего клиента в апелляционной судебной инстанции. Интересы «шамана» в суде представляет юрист «Открытой России» (признана в России нежелательной организацией) Алексей Прянишников.

Публичную позицию мэра Якутска по Габышеву поддержали многие якутские националисты, а также либералы из центральной России. В комментариях в Инстаграм мэра русские по происхождению либералы пишут, что «Габышев разбудил сонную путинскую РФ!» и благодарят Авксентьеву за смелую гражданскую позицию.

«Любого получается можно упечь в психушку и залечить… Сколько это можно терпеть, беззаконие, ложь, издевательство над простыми людьми!», — отписался в Инстаграм Авксентьевой оппозиционно настроенный к российским властям якут. Поддержку Габышеву выразила также экс- депутат парламента Якутии Суусултана Мыраан.

До того, как Габышева в мае принудительно доставили в психдиспансер, «шаман» готовился к очередному изгнанию Путина из Кремля и параллельно занимался политической агитацией в соцсетях. В марте Габышев опубликовал на YouTube свой призыввстал к россиянам бойкотировать референдум по Конституции. В этом же ролике Габышев как «шаман» проклял депутатов Госдумы, сенаторов и других россиян, которые поддерживают предложенные Путиным изменения в Основном законе. Прошлогодний «магический» поход шамана на Москву в конце лета 2019 года спровоцировал массовые беспорядки в столице Бурятии Улан-Удэ, устроенные местными стронниками Габышева.

В Улан-Удэ на сторону Габышева фактически встал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев — бурят по национальности, противник изменений в Конституции, лидер оппозиционных сил в Бурятии. Сторонник Мархаева Дмитрий Баиров в конце мая призвал оппозиционеров из Бурятии совершить марш до Якутска, чтобы освободить Габышева из психбольницы.

Габышев, которому сейчас 51 год — недоучившийся студент истфака Якутского госуниверситета. Он ранее трудился разнорабочим в сфере якутского ЖКХ и магических способностей не проявлял.

«По его поступкам видно, что он не имеет никакого отношения к тенгрианской традиции, к которой себя причисляет. Жрецы бога Тенгри были лекарями человеческих тел и душ, учили людей жить в гармонии с природой и людьми. Благодаря политике нынешних российских властей, тэнгрианству в его историческом ареале от Алтая до Тувы даны все условия для возрождения и развития. В Якутии тенгрианцам оказывается властями государственная поддержка, действуют тенгрианские святилища — дома Арчыы. Габышев, будь он настоящим шаманом, не проклинал бы Владимира Путина, а молил бы богов тенгрианского пантеона, чтобы они дали Владимиру Владимировичу здоровья и долгих лет жизни. Сейчас же Габышев действует как далекий от религии политикан деструктивного толка. Личина шамана, скорее всего, и сделала его иконой националистически окрашенных оппозиционных сил в Якутии и Бурятии. Тем самым Габышев и его сторонники наносят якутам, бурятам и другим народам России непоправимый вред», — сказал корреспонденту ИА Newstes историк Николай Абаев, почетный доктор буддийской философии Института буддизма при Иволгинском дацане в Бурятии.

Мнение Авксентьевой насчет того, что российское правосудие намерено превратить Габышева в «овощ» за его политическую позицию, вписывается в националистический тренд властей Республики Саха-Якутия. Идя на поводу у якутских националистов, Якутск недавно постарался максимально «умыть руки» в плане помощи вахтовикам с «Силы Сибири», оказавшимся в эпицентре пандемии коронавируса. В марте 2019 года, после изнасилования жительницы Якутска мигрантами из Киргизии, власти Республики Саха канализировали в пользу «регионального суверенитета» деструктивные выступления якутских националистов. А именно, вышел в итоге примерно такой знак федеральному правосудию: дескать якуты и киргизы — братья по крови, сами разберутся между собой, а федеральное правосудие пусть командует где-нибудь в Рязани и в Якутию не суется… В октябре 2016 года — снова следуя в сепаратистском фарватере — Конституционный суд Якутии признал якутов-саха в качестве единственного коренного народа республики.

«Региональный суверенитет» северного региона, в частности, зиждется на пантюркистской мифологеме о происхождении якутов-саха и и остальных тюркских народов из мифического «Турана». У якутских историков- националистов популярны теории о том, что якуты — потомки нукеров Чингисхана и сама Якутия когда-то была частью Монгольской империи. Чингисханом (или Чынгыс-Хааном) в тенгрианской мифологии зовется божество северного ветра, хранитель времени. В реальности же в годы жизни Чингисхана предки нынешних якутов пострадали от монголов, как и другие народы Азии. Предки якутов, спасаясь от монголов, из степей между Тувой и Монголией бежали в суровую тайгу в устье реки Лены, а отуда расселились до побережья Ледовитого океана. Однако — как и у нынешних татарских националистов — миф о «героическом» происхождении от Чингисхана поддерживается в Якутии. Тем самым на уровне исторической памяти идут попытки разрыва многовековых культурных связей между русским и якутским народами и отрыва Якутии от остальной России.

Интересно, как отличается поведение якутских этнократов с точки зрения политической психологии. В контактах с российскими официальными лицами местные националисты играют на «мягкой силе»: обычаях и традициях якутов, святом для Севера законе гостеприимства, неприятии якутами лжи и двуличия, и т. д. Однако на практике этнократическая «мягкая сила» оборачивается самым что ни на есть грубым давлением на представителей «некоренного» русского народа, стоит им только заявить протест против засилья этнократов во власти. Явно невменяемый псевдошаман (а в действительности социальный маргинал) Александр Габышев — удобный флаг для национал-этнократии из Якутии, которым можно махать в любую сторону. Например в сторону ЕСПЧ, где рады любой возможности открыть против России политическое дело с иском в дикое количество нулей.

Муса Ибрагимбеков