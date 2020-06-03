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В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России

В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
В Финляндии ожидают до 9 тысяч сезонных работников в этом году из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе из России, рассказала РИА Новости представитель финского министерства сельского и лесного хозяйства Сату Хаапаниеми.

Ранее правительство Финляндии выделило квоту в 4,5 тысячи человек не из стран ЕС, для сезонных сельскохозяйственных работ в стране. Однако в конце мая эта квота была увеличена в два раза - до 9 тысяч.

Хаапаниеми напомнила, что сезонные работники из стран, не входящих в ЕС, могут въезжать в страну при условии, что у них есть необходимые разрешения на въезд в страну и на работу.

"Большинство разрешений для сезонных работников обрабатываются иммиграционной службой Финляндии. Окончательное решение о въезде в страну принимает пограничная служба. Люди, прибывающие в Финляндию, по-прежнему должны оставаться на карантине в течение 14 дней", - напомнила представитель министерства.

# Россия
По материалам: ria.ru

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