В Кремле прокомментировали основы политики в области ядерного сдерживания

Влада Некрасова

Элементы госполитики России в области ядерного сдерживания обнародовали ранее, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там существует четкая формулировка, которая описывает те причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. В этом документе все четко прописано, элементы этой стратеги неоднократно публиковались, и ранее об этом делались заявления на самых различных уровнях - и на экспертном, и на высшем".