В Кремле прокомментировали основы политики в области ядерного сдерживания
Сегодня, 13:49 Влада Некрасова
Элементы госполитики России в области ядерного сдерживания обнародовали ранее, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там существует четкая формулировка, которая описывает те причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. В этом документе все четко прописано, элементы этой стратеги неоднократно публиковались, и ранее об этом делались заявления на самых различных уровнях - и на экспертном, и на высшем".
По материалам: ria.ru