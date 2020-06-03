В Москве для школьников стартовала первая смена «Киберлета-2020»

Алексей Вольцев

В Москве для школьников стартовала первая смена проекта «Киберлето-2020», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города.

Мероприятие проходит на базе школы № 868 при поддержке Московского центра «Патриот.Спорт». Занятия продолжительностью от 20 до 90 минут проводят по будням с 10:00 до 17:00 с помощью платформы для конференц-связи.

«Изначально мы планировали запустить только две смены, но уже в первые дни приема заявок на «Киберлето-2020» зарегистрировались более 200 человек, а к началу обучения число участников превысило 500. Поэтому мы приняли решение продлить проект на все лето и провести шесть смен по две недели. Дистанционный формат позволил присоединиться к занятиям не только московским школьникам, но и ребятам из других регионов. В первом образовательном модуле примут участие дети из Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы, Пскова, Калуги и Ярославля», – сообщил директор центра Матвей Говорущенко.

Участники выбрали занятия из предложенного списка в зависимости от интересов и увлечений. Всего в программе первой смены 25 курсов.

Принять участие в следующих онлайн-сменах «Киберлета-2020» могут школьники в возрасте от 11 до 17 лет. Первая смена продлится до 14 июня, вторая – с 15 по 28 июня.