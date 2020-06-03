В Москву из Доминиканы вылетели 111 россиян

Алексей Вольцев

Группа россиян из 108 взрослых и трех детей, застрявших в Доминиканской Республике после остановки авиасообщения, вылетела во вторник в Москву бортом российской авиакомпании Azur Air.

"Это был вывозной рейс, на котором из Доминиканы вылетели 108 взрослых и три ребёнка, на борту уже находились наши соотечественники из Венесуэлы", - сообщил РИА Новости руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

По информации посольства РФ в Венесуэле, на борту самолета, выполняющего рейс Каракас - Ла-Романа - Москва в Россию возвращаются 178 пассажиров из Колумбии, Венесуэлы и Доминиканской Республики, среди которых есть граждане СНГ и других иностранных государств

Задержка на сутки в согласованном ранее расписании рейса авиакомпании Azur Air произошла после того, как власти Доминиканы накануне не дали ему разрешения. По словам дипломата, местные власти не успели сделать это в сжатые сроки.

Согласно данным Минкомсвязи, на рейс ранее зарегистрировались 206 человек, однако часть пассажиров по различным причинам отказалась от перелета.