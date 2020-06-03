В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?

Лидия Мартынова

Президент Путин ввёл режим ЧС в Норильске и на Таймыре из-за разлива нефтепродуктов. Утечка 20 тысяч тонн дизельного топлива произошла 29 мая из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3, принадлежащего компании "Норильский Никель. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан. К ликвидации последствий аварии привлечены армия и МЧС.

Почему так происходит? А до этого были утечки? Как собирается дизель из реки? Какие будут последствия для человека и природы? В чем причина аварии? И почему компания допустила утечку? О причинах, следствиях и уроках экологических катастроф рассказывает руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников.

03:59 Я лично узнал об этом 31-го утром, когда увидел в социальных сетях, что происходит, я понял, что это серьезно, сопоставил объемы этого резервуара…

Санкт-Петербурга и Мурманска добавили ряды бонов, и то, что мы наблюдаем уже три дня картинку из космоса, эти боны справляются, они отсекают пятно, которое течением движется вниз по реке, сталкивается под углом с установленным боном, и его течение подгоняет к берегу.

15:00 Возникла другая проблема – они откачивают, предположим, много (жидкости –ред.), но куда девать эту солярку, там нет емкостей, это может быть узким местом всей спасательной операции. Нужно придумать, куда девать такое количество солярки, туда дорог нет…

17:19 В первую очередь пострадают водные биологические ресурсы, например, рыбы – они накапливают все эти токсины…

18:43 Дизельное топливо – токсично, но оно быстрее разлагается в естественных условиях, оно быстрее испаряется.

21:51 Темпы (таяния вечной мерзлоты – ред.) настолько низкие, что привести к такому коллапсу за счет естественного таяния они не могут.

22:56 Мы везде говорим, что резервуарные парки в сложных природных условиях Севера обязательно по требованиям Ростехнадзора должны быть обвалованы специальным валом, рассчитанным на то, чтобы принять как бассейн тот объем жидкости, который хранится в резервуаре. Это азы безопасности резервуарных парков.

27:11 Мы сейчас понимаем, что есть все-таки угроза наиболее ценным, для нас экологов, объектам – это кластер Большого Арктического заповедника, который находится на побережье Карского моря, примерно в тысяче километрах.