В рамках конкурса «Большая перемена» стартовала тематическая неделя «ПостЭпидемия»

Анастасия Иванова

Продолжается новая тематическая неделя «ПостЭпидемия» в рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

Неделя стартовала 1 июня и проходит в сообществе «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» и будет посвящена литературе. Партнёром недели выступает литературный проект «ПостЭпидемия».

Старт неделе дал писатель-фантаст Вадим Панов. Участники конкурса должны будут написать эссе об устройстве жизни после эпидемии в жанре научной фантастики.

Ежедневно в 14:00 в сообществе будут проходить мастер-классы и онлайн-встречи с писателями и поэтами. В течение всей недели школьников ждут челленджи и викторины, посвящённые литературе, а 6 июня в сообществе пройдет онлайн-эстафета чтения стихотворений русской классики, приуроченная ко Дню рождения А.С. Пушкина.

Конкурс «Большая перемена» – это возможность для образования, развития и коммуникации всех учеников 8–10-х классов. Регистрация участников открыта на сайте https://bolshayaperemena.online до 23 июня. Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России. В запуске проекта 28 марта принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте https://bolshayaperemena.online. 31 марта стартовал первый этап конкурса – тестирование. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут до 23 июня включительно, все задания будут доступны. После конкурсантов ждёт мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем пройдут очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдёт 18 очных испытаний.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и саморазвитие.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.