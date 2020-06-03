В России и на Украине ситуация с коронавирусом стабилизируется — ВОЗ

Лидия Мартынова

Статистика по коронавирусу на Украине и в России приобрела позитивную динамику. Обе страны постепенно выходят на стабилизацию ситуации с распространением пандемии.

Такое заявление 3 июня в ходе онлайн-брифинга сделал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Несмотря на то, что ежедневное число случаев уменьшилось наполовину по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь», ― сказал он.

Клюге также констатировал, что всего по состоянию на 3 июня в европейском регионе коронавирус выявили у более 2,2 млн человек, из которых более 181 тыс. умерли.

Стоит отметить, что если в России статистика в целом соответствует оценке директора Европейского бюро ВОЗ, то на Украине сегодняшний день явно выбился из «стабилизационного» прогноза.

3 июня в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о том, что количество новых случаев коронавируса в стране оказалось аж на 47% выше того показателя, что был накануне.

Напомним, что по последним данным федерального оперативного штаба, в России зафиксировали более 432,2 тыс. случаев коронавируса. За прошедшие сутки в стране выявили 8,5 тыс. новых случаев, в Москве — 1,8 тыс. Суточный прирост в Москве 3 июня стал наименьшим с середины апреля. Ранее меньше случаев за сутки выявили 16 апреля, когда заболевание подтвердил у 1370 человек.

На Украине, согласно последним официальным данным, выявили 24,8 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 735 человек умерли, более 10 тыс. выздоровели. За прошедшие стуки в стране подтвердили 483 новых случая заражения.

Ранее ИА Newstes сообщало, что делегация ВОЗ собирается посетить Туркмению, где якобы нет эпидемии коронавируса.