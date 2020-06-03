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В России изменились требования к перевозке опасных грузов

В России изменились требования к перевозке опасных грузов

Тема: Какие законы вступают в силу


Правила перевозки опасных грузов Вооружёнными силами РФ будет устанавливать Министерство обороны по согласованию с Министерством внутренних дел. Такое постановление правительства вступает в силу 3 июня.

Документ вносит изменения в Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Установлено, что перевозить опасные грузы транспортными средствами Вооруженных Сил РФ можно будет в соответствии с требованиями, которые установит Министерство обороны по согласованию с Министерством внутренних дел. Эти правила должны предусматривать, в том числе, порядок подготовки и допуска водителей к перевозке опасных грузов.

Опасные грузы — это вещества, материалы, изделия из них, отходы производственной деятельности, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде. К грузам 1 класса опасности относятся взрывчатые материалы и пиротехнические вещества. Ко 2 классу принадлежат сжатые газы, к 3 классу — легковоспламеняющиеся вещества и смеси, к 4 — легковоспламеняющиеся материалы. Также к опасным грузам причисляют ядовитые и радиоактивные вещества, кислоты, щёлочи, и вещества, которые содержат болезнетворные микроорганизмы.  

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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