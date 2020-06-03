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В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людяхФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Клинические испытания вакцины от коронавируса на людях завершатся к концу июля. Соответствующее сроки в среду, 3 июня, обозначил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны Сергей Борисевич в интервью «Красной звезде».

По его данным, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу следующего месяца завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19. Заезд первой группы добровольцев ожидается 3 июня.

В рамках доклинических исследований вакцину испытали на обезьянах и хомяках. Препарат показал эффективность и безопасность.

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса. Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование. На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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