В России перенесли сроки летних военных сборов студентов

Алексей Вольцев

Министерство обороны России перенесло проведение летних военных сборов для студентов на июль-октябрь, а в некоторых высших учебных заведениях — на 2021 год. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Обычно военные сборы для студентов проводятся в июле-августе. Однако из-за мер по недопущению распространения коронавируса Минобороны приняло решение скорректировать сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов.

«Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок — июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все студенты пройдут медицинское освидетельствование на наличие медпоказаний перед тем, как направится на учебные сборы. Соответствующие мероприятия организуются вузами в установленном порядке — они будут реализованы с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что призыв в армию выпускников школ 2020 года будет отложен.