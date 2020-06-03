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В России перенесли сроки летних военных сборов студентов

В России перенесли сроки летних военных сборов студентов

Министерство обороны России перенесло проведение летних военных сборов для студентов на июль-октябрь, а в некоторых высших учебных заведениях — на 2021 год. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Обычно военные сборы для студентов проводятся в июле-августе. Однако из-за мер по недопущению распространения коронавируса Минобороны приняло решение скорректировать сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов.

«Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок — июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все студенты пройдут медицинское освидетельствование на наличие медпоказаний перед тем, как направится на учебные сборы. Соответствующие мероприятия организуются вузами в установленном порядке — они будут реализованы с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что призыв в армию выпускников школ 2020 года будет отложен. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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