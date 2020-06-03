В России стартовала социальная акция «Внимание на дорогу»

Анастасия Иванова

Всероссийская социальная кампания «Внимание на дорогу», организованная Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации, направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения из-за отвлечения внимания, среди всех участников дорожного движения, включая детей, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Кампания реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Летом и осенью этого года в каждом из 15 российских регионов, в которых по итогам 2019 года было зафиксировано больше всего ДТП с летальным исходом, в офлайн- и онлайн-форматах пройдут более 250 обучающих мероприятий, включая семинары и тренинги. Они в том числе будут проводиться в общеобразовательных и оздоровительных учреждениях среди детей в возрасте от 6 до 14 лет, родителей и педагогов. В рамках кампании будут распространяться аудио- и видеоролики, обучающие материалы.

«Очень важно объяснить детям правила безопасного поведения на дорогах как можно раньше и в доступной для них форме. Социальная кампания «Внимание на дорогу» направлена на снижение риска использования современных гаджетов, капюшонов, наушников, она позволяет сформировать правильные поведенческие установки как у детей, так и у их родителей и педагогов», – прокомментировала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская.