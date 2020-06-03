В российских вузах перенесут летние военные сборы

Вадим Карасев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство обороны России перенесло летние военные сборы на более поздний срок. Для части вузов они пройдут в июле —октябре, для части — в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минобороны отметили, что такие меры приняты в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Все студенты до отправления на сборы будут обязаны пройти медосмотр в военкомате. При этом также будут соблюдаться все санитарные нормы.

В этом году из-за эпидемии COVID-19 был изменен и порядок направления на срочную военную службу. Всем призывникам будут мерить температуру, а по прибытии в пункт сбора им проведут тест на наличие инфекции. Кроме того, все личные дела молодых людей будут обрабатываться дистанционно.