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В российских вузах перенесут летние военные сборы

В российских вузах перенесут летние военные сборыФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство обороны России перенесло летние военные сборы на более поздний срок. Для части вузов они пройдут в июле —октябре, для части — в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минобороны отметили, что такие меры приняты в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Все студенты до отправления на сборы будут обязаны пройти медосмотр в военкомате. При этом также будут соблюдаться все санитарные нормы.

В этом году из-за эпидемии COVID-19 был изменен и порядок направления на срочную военную службу. Всем призывникам будут мерить температуру, а по прибытии в пункт сбора им проведут тест на наличие инфекции. Кроме того, все личные дела молодых людей будут обрабатываться дистанционно.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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