В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент

Анастасия Иванова

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам на заседании 3 июня концептуально поддержала поправки, которыми предлагается запретить в стране ношение георгиевских ленточек на публичных и праздничных мероприятиях, а также на пикетах и шествиях, пишет bb.lv.

«С учётом экспансии России на Украине и реализуемой ею в отношении бывших республик СССР идеологии, для Латвии есть основания усматривать достаточные угрозы демократическому укладу и демократии. Запретив георгиевские ленточки, мы ограничим проявления такой идеологии», — заявил на заседании комиссии ее председатель Артус Кайминьш.

На данный момент «Закон о публичных и праздничных мероприятиях» подразумевает, что во время проведения публичных акций запрещено использовать (даже в стилизованном виде) флаги СССР, советских республик, а также флаги нацистской Германии, гербы, гимны, а также знаки SS и советские символы — серп и молот, пятиконечные звезды. Исключением являются случаи, когда целью использования «не является восславление тоталитарных режимов».

Поправки, согласно которым будет запрещено использование и георгиевских ленточек, еще нужно будет рассмотреть в трех чтениях Сейма.

Напомним, 9 мая большую известность в Латвии получил случай, когда хозяин ресторана «Куриньш» Арнис Абелитис заявил русской семье, что пустит их в своё заведение, только если они снимут георгиевские ленты. Те ушли — и позже подали на Абелитиса заведение в прокуратуру.