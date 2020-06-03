В сейме Латвии планируют запретить георгиевскую ленту

Алексей Вольцев

В среду, 3 июня, комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам концептуально одобрила законопроект, предусматривающий запрет на использование георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий, передаёт портал rus.delfi.lv.

Ранее сейм Латвии запретил на публичных мероприятиях появляться в форменной одежде нацистской Германии и СССР, его республик, в том числе стилизованной. Было запрещено также использование отдельных элементов форменной одежды — опознавательных знаков, кокард, погон. Запрещены гербы и гимны СССР и его бывших республик и нацистской Германии, свастика, серп и молот и пятиконечная звезда. А вот георгиевская лента на тот момент выпала из поля зрения латвийских законодателей.

Председатель комиссии сейма Латвии по правам человека и общественным делам комиссии Артус Кайминьш сейчас утверждал, будто «у Латвии есть основание углядеть достаточную угрозу своему демократическому строю и безопасности» от России. «Запретив георгиевские ленты, уменьшим выражения такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию по отношению к использованию этих лент на публичных мероприятиях», — заявил он.

Генеральный секретарь инициатора законопроекта — Национального объединения Райвис Зелтитс утверждал агентству LETA: «Россия широко использует георгиевские ленты в своей пропаганде».