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В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"

В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"
. В Сети зрители обсуждают игру российского музыканта и актера Алексея Воробьева, который снялся в комедийном сериале Neflix "Космические войска" вместе со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем и другими. В телешоу, премьера которого состоялась в конце мая, он исполняет роль наблюдателя от России Юрия Телатовича (коллеги коротко зовут его Бобби).
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WOW!!⚡️#SpaceForce is top-3 world wide on @Netflix! 🌎🔥🔥 Happy and proud to be a part of it, and congrats to our DREAM TEAM for the GREAT lift off!🚀💫 ⠀ Друзья, наш сериал “Космические войска” всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру!👻🔥🔥👌 Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей, с супер успешным взлётом!! 🚀💫 ⠀ А вы уже посмотрели? Что больше всего понравилось?😃 ⠀ #stevecarell #johnmalkovich #gregdaniels @rejeckedjokes @lisakudrow @dianasilverss @funnyasiandude @trondynewman @donlakeofficial

A post shared by ALEX SPARROW (@mr.alexsparrow) on


"Друзья, наш сериал "Космические войска" всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру. Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с супер успешным взлетом", – подписал в инстаграме серию фотографий с исполнителями главных ролей Воробьев.

Пользователи из России и других стран положительно оценили игру актера. По мнению большинства, его герой получился одним из самых милых и забавных.


"Леша, ты крут, красив, талантлив", – заявила @ulma4ka.

"Мне понравилась харизма вашего персонажа. Вы выглядите очаровательно на экране. Это доказывает, что вы, безусловно, созданы для того чтобы снимать в кино. Отличная работа", – считает @yelenaabdushukurova.

"Все ваши сцены великолепные и действительно забавные", – отметила @iam.eva.p.

"Поздравляю. Бобби в вашем исполнении получился очень смешным", – присоединилась к обсуждению @lerochkinin.


"Это очень здорово. Только от одной мысли, что ты приехал из России, поработал с такими замечательными актерами и столько всего достиг, хочется воскликнуть "Вау!". Уважаю тебя за это", – прокомментировал @hoseaherman1943.

"Так горжусь тобой. Надеюсь, что Netflix пригласит тебя в следующий проект, так как ты – отличный актер", – уверена @elena_sr99.

В сериале рассказывают о генерале Марке Нэйрде (Стив Карелл), которому поручают возглавить новый государственный проект: сформировать отряд солдат и отправить его на Луну, чтобы США могли господствовать в космосе. Но задача оказывается сложнее, чем думал главный герой.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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