В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"

WOW!!⚡️#SpaceForce is top-3 world wide on @Netflix! 🌎🔥🔥 Happy and proud to be a part of it, and congrats to our DREAM TEAM for the GREAT lift off!🚀💫 ⠀ Друзья, наш сериал “Космические войска” всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру!👻🔥🔥👌 Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей, с супер успешным взлётом!! 🚀💫 ⠀ А вы уже посмотрели? Что больше всего понравилось?😃 ⠀ #stevecarell #johnmalkovich #gregdaniels @rejeckedjokes @lisakudrow @dianasilverss @funnyasiandude @trondynewman @donlakeofficial