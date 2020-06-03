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В США открыли огонь по людям во время комендантского часа

В США открыли огонь по людям во время комендантского часаФото: Eduardo Munoz / Reuters

В американском Нью-Йорке мужчина открыл огонь по людям. Об этом сообщает телекомпания ABC, со ссылкой на источники.

Перестрелка произошла в районе Бруклин после 21:00 (04:00 мск среды, 3 июня). Преступник ранил двух человек. Прибывшие на место происшествия полицейские тяжело ранили стрелявшего, который позднее скончался. В перестрелке также пострадали двое стражей порядка.

При этом телеканал отмечает, что стрельба не связана с протестами, которые сейчас происходят в ряде городов США из-за гибели чернокожего американца Джорджа Флойда после задержания полицией.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. На фоне массовых беспорядков из-за гибели Флойда в Нью-Йорке введен комендантский час, начавшийся в 20:00 (3:00 мск). Отмечается, что снизилось число случаев массового разграбления магазинов, как это было днем ранее.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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