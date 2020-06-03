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В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД

В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД
Министерство внутренних дел создало передвижные сервисные центры, которые будут работать в отдаленных населенных пунктах. Об этом во вторник, 2 июня, сообщило МВД.

Мобильные центры будут работать по средам, четвергам и пятницам. В них можно получить те же услуги, что и в стационарных центрах.
Это регистрация или перерегистрация автомобиля, замена водительских прав, выдача международного водительского удостоверения.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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