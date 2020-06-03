В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час

Влада Некрасова

Протесты идут у Белого дома, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов (02.00 мск), передаёт корреспондент РИА Новости.

С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооружённые. Полиция активных действий не предпринимает.

Демонстранты скандируют: "Руки вверх - не стреляй!", другие кричалки содержат ругательства в адрес комендантского часа, призывы к отставке президента Дональда Трампа и призывы к справедливости в деле Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.