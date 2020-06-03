В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами

Анастасия Иванова

Пока нет доказательств, что какой-либо витамин, в том числе витамин С, может вылечить от COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Я не думаю, что есть свидетельства того, что какой-либо витамин может вылечить COVID-19. Однако полезно вести здоровый образ жизни", - сказал он.

По его словам, ВОЗ в курсе, что в ряде стран отдельные витамины используются во время лечения COVID-19.

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