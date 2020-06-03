Ветераны ЦРУ сравнили Трампа с Хусейном и Каддафи

Вадим Карасев

Фото: Win McNamee / Getty Images

Нынешние и бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США начали выражать беспокойство по поводу сходства между событиями в стране, охваченной протестами, и признаками упадка или демократического регресса, которые они были обучены обнаруживать в других странах. На их слова обратил внимание корреспондент The Washington Post Грег Миллер (Greg Miller).

Развернувшиеся события тревожно знакомы аналитикам ЦРУ, привыкшим к наблюдению за сценами распада общества за рубежом — «скопления протестующих, последующие репрессии и неуклюжие демонстрации силы лидера», пишет Миллер. «Я видела подобное насилие», — сказала Гейл Хелт, бывший аналитик ЦРУ, ответственная за отслеживание событий в Китае и Юго-Восточной Азии. «Это то, что делают автократы. Это то, что происходит в странах до коллапса», — сравнила она.

Марк Полимеропулос, который ранее руководил операциями ЦРУ в Европе и Азии, был среди нескольких бывших чиновников агентства, отреагировавших на фотографии Трампа, поднимающего Библию перед епископальной церковью Святого Иоанна в Вашингтоне после того, как власти выпустили резиновые пули и слезоточивый газ по демонстрантам. «Это напомнило мне то, о чем я много лет писал в странах третьего мира», — сказал он. Ссылаясь на лидеров Ирака, Сирии и Ливии, Полимеропулос добавил: «Саддам [Хусейн]. Башар [Асад]. [Муаммар] Каддафи. Они все делали это».

Созданное Трампом впечатление только усиливалось другими членами администрации, пишет журналист. Так, министр обороны США Марк Эспер призвал губернаторов «доминировать в пространстве сражений», окружая протестующих, как будто бы описывал города США как зону иностранных военных действий.

Бывшие сотрудники американской разведки сказали, что беспорядки и милитаристский ответ администрации являются одними из многих мероприятий распада, которые они отметили бы, если бы писали оценки о Соединенных Штатах для разведывательной службы другой страны.

Миллер отмечает, что даже вдали от камер Трамп усердно культивирует образ сильного человека. Ранее он назвал губернаторов «слабыми» за то, что они не применили адекватную силу перед лицом растущих протестов. «Если вы не доминируете, вы теряете время», — сказал Трамп. Он не сказал ни слова о том, как ослабить напряженность в толпе, которая в большинстве своем разгневалась из-за смерти Джорджа Флойда, афроамериканца, который погиб после грубого ареста полицией Миннеаполиса.

Бретт МакГурк, бывший главный посланник США на Ближнем Востоке, который два года проработал в администрации Трампа, сказал, что слова президента США, записанные участниками и доведенные до сведения новостных организаций, «будут лишь ободрять мировых автократов и подрывать авторитет США».

В последние годы американские официальные лица призывали к сдержанности или осуждали репрессии против протестующих или уязвимых групп в разных странах, пишет Миллер. «Кажущееся лицемерие в позиции США» не осталось незамеченным теми, кто подвергался давлению и критике со стороны Вашингтона за рубежом, подытожил он.