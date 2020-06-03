Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"

Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"

Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
. Издательство Arkhane Asylum Publishing, расположенное во Франции, объявило на официальной странице в Facebook, что планирует выпустить настольную ролевую игру, основанную на романе Дмитрия Глуховского "Метро 2033".

Ожидается, что она будет создана по той же схеме, что "Мутанты", "Кориолис" и "Тайны эхосферы". В этих настолках участники с помощью кубиков выбирают персонажей, навыки для них, атрибуты и многое другое.

Видимо, в этой игре будет необходимо сделать все возможное, чтобы выжить в московском метро. По словам издательской компании, участникам позволят присоединяться к фракциям, которые описывает автор книги, создавать собственные станции и даже подниматься на поверхность, чтобы исследовать столицу.


Проект планируют реализовывать с помощью привлечения спонсоров. Краудфандинговая кампания начнется 16 июня и продлится по 9 июля.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
Оценена эффективность доступных кредитов во время коронавируса
Оценена эффективность доступных кредитов во время коронавируса
Продюсера сериала "Закон и порядок" выгнали за угрозы мародерам
Продюсера сериала "Закон и порядок" выгнали за угрозы мародерам
Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом
Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом
От Google потребовали пять миллиардов долларов за сбор данных в режиме инкогнито
От Google потребовали пять миллиардов долларов за сбор данных в
Кара Делевинь заявила в интервью о своей пансексуальности
Кара Делевинь заявила в интервью о своей пансексуальности
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам
ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам
Ученые заставили человеческие клетки стать невидимыми
Ученые заставили человеческие клетки стать невидимыми
Древняя пыльца рассказала об изменениях климата на центральном Урале
Древняя пыльца рассказала об изменениях климата на центральном Урале

Топ на сегодня

В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
По шкале не сошлись. Польша не открыла границу Прибалтике
По шкале не сошлись. Польша не открыла границу Прибалтике
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

Еще по теме

По роману «Метро 2033» снимут фильм
В московском метро покажут «Евгения Онегина»
Microsoft выпустит комплект трилогии с Метро 2033 для Xbox One X
В московском метро появится автомат для печати фото из Instagram