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Вопрос о протестах в США поставил в тупик премьер-министра Канады - он молчал 20 секунд

Вопрос о протестах в США поставил в тупик премьер-министра Канады - он молчал 20 секунд

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в замешательстве после вопроса о протестах в США и реакции на них американского президента Дональда Трампа.

Журналист спросил, как Трюдо может прокомментировать слова и действия Трампа, призвавшего подавить беспорядки с помощью военных, и применение слезоточивого газа против протестующих. Глава канадского правительства думал над ответом более 20 секунд. В итоге он избежал в ответе прямых упоминаний американского президента.

"Мы все с ужасом и опасениями наблюдаем за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Пришло время объединить людей, пришло время слушать, пришло время узнать, что несправедливость продолжается, несмотря на прогресс в течение многих лет и десятилетий", — сказал Трюдо.

Ранее Трамп похвалил сам себя за подавление протестов и беспорядков в Вашингтоне и Миннеаполисе. После этого он обратился к властям Нью-Йорка, призвав их ввести Национальную гвардию для наведения порядка в городе, но губернатор Эндрю Куомо не дал на это согласия.

В Штатах идут масштабные протестные акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Массовые беспорядки вспыхнули сначала в Миннеаполисе (штат Миннесота), после того как 46-летний темнокожий Джордж Флойд был задушен полицейским во время задержания. Бунты и мародерство перекинулись и в другие города. Как писал Ruposters, сотрудники силовых ведомств начали присоединяться к протестующим в некоторых городах. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а Евросоюз поддержал мирных протестующих.

Американист Малек Дудаков в статье для Ruposters рассказал о настоящих причинах массовых протестов в США и о том, кто их раздувает и поддерживает.

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По материалам: uposters.ru

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