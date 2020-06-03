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Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице

Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улицеФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно. Об этом заявил глава отделения одной из крупнейших больниц в Израиле «Хадасса» профессор Давид Лурье, передает РИА Новости.

По его словам, использование индивидуального средства защиты не имеет смысла на открытом воздухе или при отсутствии рядом других людей. «Мы знаем, что маски предотвращают распространение инфекции. Но это актуально, когда есть близкий контакт — в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными», — объяснил врач. Он напомнил, что вирус передается от других зараженных: он не может перенестись по ветру или «напрыгнуть» на пустой улице.

Кроме того, маски вызывают психологический дискомфорт. «Маски раздражают. Они чешутся и колются, в них неприятно, они отвлекают. Есть дискомфорт. Он не связан со здоровьем, а с настроением и самочувствием. Есть баланс между тем, насколько это важно и насколько это мешает», — сказал Лурье.

Тем не менее серьезного вреда здоровью маски причинить не могут. Специалист привел в пример культуру ношения масок в странах азиатского региона. «Воздух выходит наружу и входит в маску, он фильтруется. Какого-то вреда теоретического он ни легким, ни сердцу принести не может. Мы, хирурги, надеваем маску на девятичасовую операцию, и никакого вреда и никаких хронических болезней не развивается», — отметил врач. В редких случаях маски могут вызывать экзематозную реакцию, доварил Лурье.

В ряде регионов России в связи с эпидемией коронавируса действует масочный режим, в рамках которого граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, магазинах и местах с большим скоплением людей.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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