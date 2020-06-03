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Врач предрек еще одну эпидемию после коронавируса

Врач предрек еще одну эпидемию после коронавирусаФото: Руслан Шамуков / ТАСС

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как эпидемия коронавируса повлияет на количество больных туберкулезом. В беседе с фтизиатром и эпидемиологом Марией Долинской, опубликованной на YouTube, он отметил, что из-за «беспризорности фтизиатрической службы» существует риск того, что их численность может существенно вырасти.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) очень сильна озабочена тем, что обычно человечество теряет 1,3 миллиона человек от туберкулеза», — оценил ситуацию Комаровский. Изменение приоритетов здравоохранения, возникшее из-за COVID-19, приведет к росту смертей, предрек он. Долинская добавила, что также вырастет количество заболевших: «Еще более шести миллионов к ежегодно существующим десяти миллионам добавится новых случаев».

«COVID напомнил людям, что вообще есть инфекционные болезни», — подчеркнула Долинская. Врач также заявила, что в связи со сложившейся из-за пандемии ситуацией существует риск того, что те успехи в борьбе с туберкулезом, которые есть во всем мире, будут потеряны.

Ранее Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры. По его мнению, чем дольше они продлятся, тем дольше будет вырабатываться популяционный иммунитет. Врач также добавил, что из-за карантина во многих странах перестали делать плановые хирургические операции и плановую вакцинацию детей.

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По материалам: lenta.ru

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