Всех без исключения участников дорожного движения обяжут носить одежду со светоотражающими элементами

Влада Некрасова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 3 июня, Верховная Рада приняла закон, который обяжет участников дорожного движения носить в темное время суток светоотражающие элементы. В этот же день нардепы увеличили штрафы для пешеходов.

Документ № 2696 поддержал 271 депутат. Закон сделает обязательным ношение специальных жилетов и любой другой одежды со светоотражающими элементами — это должно помочь заметить ночью велосипедиста или пешехода.

За нарушение правила предусматривается штраф 510 грн (30 необлагаемых минимумов доходов граждан). Такой же штраф угрожает за нарушение водителем правил управления транспортным средством, пользования ремнями безопасности и мотошлемами.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Ранее сообщалось, что предстоит усиление ответственности злостных «гонщиков».