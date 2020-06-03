Зарубежные производители газонаполнительных компрессорных станций не смогут участвовать в госзакупках

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Иностранные производители автомобильных газонаполнительных компрессорных станций не смогут участвовать в госзакупках в России. Такая норма содержится в постановлении правительства, вступающем в силу 3 июня.

Документ устанавливает, что в перечень иностранного компрессорного оборудования, в отношении которого действует запрет на допуск к госзакупкам, включены автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Ранее Минпромторг подготовил постановление, устанавливающее критерии производства основных элементов газонаполнительных компрессорных станций на территории Российской Федерации. На таких станциях могут заправляться газомоторным топливом автобусы, грузовые и легковые машины, коммунальная и дорожно-строительная техника.

Правительство намерено создать благоприятные условия для российских производителей импортозамещающей высокотехнологичной продукции в этой области. В настоящее время Минэнерго России осуществляет субсидирование затрат на строительство автомобильных газонаполнительных станций в соответствии с постановлением Правительства № 1641. Установлено, что с 2022 года организации смогут получить субсидии на строительство таких станций только в случае наличия производства комплектующих в России.

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