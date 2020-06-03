Завод "Роскосмоса" начал выпускать лифты с голосом Гагарина

Вадим Карасев

В Усть-Катаве местный вагоностроительный завод, известный выпуском трамваев с советских лет, сертифицировал лифты с речевым информатором с голосом Юрия Гагарина. Предприятие входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, в свою очередь являющуюся частью "Роскосмоса".

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей компании, лифты будут озвучивать фразу Гагарина "Поехали!" перед тем, как начнут спускаться или подниматься. Также их оснастят цветным дисплеем, зеркалом и поручнем.

К концу года УКВЗ планирует выйти выйти на выпуск до 50 лифтов ежемесячно, а в 2025 году – до 200 единиц. Основной продукцией предприятия останутся трамвайные вагоны, запчасти и сервисное оборудование для них.

Усть-Катавский вагоностроительный завод начал производить трамваи еще в начале XX века. В советские годы он был назван в честь Кирова. Предприятие разработало и производило популярную модель КТМ-5М (71-605), которую можно увидеть в СНГ до сих пор. В 2011 году стало филиалом Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева, затем было выведено из его состава.