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5 июня 2020 года — начало коридора затмений. Советы астролога Анжелы Перл

5 июня 2020 года — начало коридора затмений. Советы астролога Анжелы Перл

В июне произойдет довольно масштабное событие, которое астрологи называют коридором затмений. Открывает его Полнолуние 5 июня, и с этого дня события будут подчиняться влиянию небесных тел.

Советы Анжелы Перл помогут подготовиться к целому месяцу, который назван коридором затмений. Ее рекомендации позволят составить планы на весь июнь и начало июля, провести этот период спокойно, без потрясений и неудач. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться и с тем, что именно нельзя делать во время первого лунного затмения 5 числа, чтобы коридор затмений начался с удачи.


Общие советы астролога


В период с 5 июня по 5 июля астролог не рекомендует планировать серьезных дел и новых начинаний. События будут резко меняться, и то, что было актуально вчера, может оказаться бесполезным уже завтра. Самыми неудачными будут те решения, что приняты во власти эмоций именно в день затмения.
С 5 июня лучше не планировать операций и хирургических вмешательств, если время терпит. Спонтанное желание преобразиться может стать причиной не только заболеваний и проблем со здоровьем, но и дурного настроения, если преображения не придутся по душе.
В день затмения не стоит выходить замуж или жениться, если нет полной уверенности в партнере. Браки, заключенные в затмения, считаются крепкими, однако если предстоит развод, то процесс может сильно затянуться и стать кошмаром наяву.
5 числа важно всеми силами избегать конфликтов и следить за настроением. Полнолуние состоится вблизи звезды Антарес, чья энергетика будет провоцировать на сильные эмоции. Ссоры, начатые 5 июня, могут стать началом серьезных испытаний на прочность.
Нельзя упускать из виду влияние планет. В этот раз Венера сулит некоторые сложности с финансами и с личными отношениями, а значит, в этих сферах жизни нужно проявить благоразумие. Марс — планета войны, также будет мешать выстраивать взаимоотношения, влияя на эмоциональный фон нелучшим образом.
Стрельцы, Близнецы и Рыбы будут особо чувствительны к затмению, и им астролог рекомендует оставить авантюры, быть осторожными и отказаться от навязанного со стороны мнения. Удача не покинет тех, кто станет продолжать развитие: обучаться, выстраивать доброжелательные отношения, не противиться необходимым переменам.
Гибкость и умение адаптироваться к ситуации позволят удачно завершить начатое, если дело действительно продвигается, а не замерло.
Влияние Стрельца, в котором пройдет затмение, поможет находить выход из сложных ситуаций, если следовать своим убеждениям, но не навязывать их окружению.
Начало коридора затмений — отличное время для того, чтобы направить все свои силы на завершение чего-то важного, чтобы позже начать новый жизненный цикл, полый свершений и побед.

Советы по Знакам Зодиака


Овен. Затмение пройдет в 9 доме поиска смысла жизни. В затмение важно сохранять гибкость ума и не потакать эмоциям. Затмение сулит завершение дел и раскрытие тайн, в том числе обнаружение врагов, мешающих счастливой жизни.

Телец. Затмение пройдет в 8 доме финансов, и именно в этой сфере жизни нужно проявить находчивость, а также умение приспосабливаться. Деньги лучше не одалживать, а также отказаться от кредитов на время коридора затмений.

Близнецы. Перемены ожидают в личной жизни. Марс в 10 доме сулит новые встречи или разрывы, смену статуса. Астролог рекомендует не рубить с плеча и спокойно относиться к тому, что жизнь делает резкие повороты.

Рак. 6 дом здоровья и работы, в котором будет Марс, обяжет Раков уделить внимание здоровью, отказаться от вредных привычек и полностью поменять жизнь к лучшему. Ожидает Раков и решение юридических вопросов.

Лев. Влияние 5 дома гороскопа, отвечающего за личные отношения, может проявиться по-разному: отношения с любимым человеком могут получить развитие или завершиться из-за нелицеприятных подробностей.

Дева. Затмение в 4 доме гороскопа заставит обратить внимание на вопросы, связанные с недвижимостью и местом жительства. Эти вопросы будут самыми важными, и решение будет удачным, если исключить конфликты и научиться находить компромиссные решения.


Весы. Затмение пройдет в 3 дом гороскопа, и в этот период астролог не рекомендует садиться за руль, а также покупать или продавать личный транспорт. Затмение коснется и отношений с родственниками, когда придется решать чужие проблемы.

Скорпион. Затмение во 2 доме денег обнажит вопросы, связанные с личными финансами. Осторожность и осмотрительность, отказ от авантюр и умение подстраиваться под быстро изменяющиеся обстоятельства принесут удачу.

Стрелец. Затмение затронет 1 дом гороскопа, когда Стрельцы смогут завершить необходимые дела и осознать дальнейший путь. Не исключены перемены, связанные с переездом и сменой круга общения.

Козерог. Затмение в 12 доме, нужно будет определиться с планами на ближайшие полтора года. Это может быть обучение, получение навыков в новом направлении работы, завершение тянущихся длительное время проектов.

Водолей. Затмение пройдет в 11 доме друзей. В период затмения важно сохранять бдительность и не доверять тем, кто мало знаком. Не исключены перемены в жизни, связанные со сменой круга общения.

Рыбы. Затмение пройдет в 10 доме карьеры и направления жизни. В связи с этим нужно быть готовыми к переменам и творческим импульсам. Сила воли и желание преуспеть позволят реализовать таланты.

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По материалам: dailyhoro.ru

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