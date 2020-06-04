60 признаков измены мужа и жены

Алексей Вольцев

У вас паранойя или же ваша интуиция вас не подводит? Как знать!

Согласно исследованию, проведенному профессором социологии Бостонского университета Деборой Карр, около 25% мужчин спят с другими женщинами, находясь в браке.

Мы привыкли думать, что у адюльтера не женское лицо. Но оказывается, что число женщин, решающихся на измену, выросло на 40% с 1990 года. Так утверждает Эстер Перел, психоаналитик и автор книги, посвященной переосмыслению супружеской измены.

К какому числу принадлежит ваш муж или ваша жена? Перед вами – топ-30 самых распространенных признаков для каждого случая.

Ваш муж вам изменяет

Отсутствие секса

Конечно, секс – не единственная форма близости в крепких отношениях. Но если ваш муж, не имея проблем со здоровьем (как физическим, так и ментальным) внезапно утратил интерес к сексу, это дурной сигнал.

Телефон всегда с ним

Не исключено, что вы тоже носите свой смартфон везде с собой, будучи при этом абсолютно честной со своим супругом.

Но!

Если ваш муж внезапно решил буквально слиться с телефоном, берет его с собой в душ и психует, если гаджет попадает к вам в руки, велик риск, что ему есть что скрывать.

Он часто упоминает о ней

Ваш муж слишком уж часто рассказывает об этой девушке. Он умудряется впихнуть упоминание о ней буквально в любую историю. Да и вообще кажется, что он думает о ней постоянно.

Постоянно говорит об изменах

Это, пожалуй, один из самых странных признаков того, что супруг вам изменяет. Но некоторые ревнивцы настолько боятся измены от супруги, что (осознанно или нет) намеренно идут на измену сами. Все это из-за страхов и комплексов.

Внезапные подарки

Если ваш супруг всегда был щедрым (или же стал таковым, когда вы ему в тысячный раз «намекнули»), не стоит сразу же кидаться на него с обвинениями. Но если подарки начали сыпаться на вас внезапно, есть вероятность, что он пытается таким образом заглушить чувство вины.

Начал следить за собой

«Когда люди изменяют, они часто чувствуют себя так, как будто они родились заново. Острые ощущения от романтики и ощущения себя желанными могут сподвигнуть их на то, чтобы полностью измениться», – говорит сертифицированный Имаго-терапевт раввин Шломо Слаткин, MS, LCPC, соучредитель проекта восстановления брака.

Односложные ответы

Отсутствие доверительного общения в паре – это всегда тревожный симптом. Если его ответы вдруг стали односложными, и коммуникация явно нарушена, возникает вопрос – что его так тревожит?

Постоянные переписки

Он постоянно с кем-то переписывается и отказывается говорить, с кем именно. Если у мужчины всегда был довольно узкий круг общения, такой всплеск социальной активности вызывает подозрения.

Разбрасывается деньгами

Изменники часто осыпают своих тайных пассий подарками. Расходы супруга внезапно увеличились. На что он тратит такие суммы? Он отказывается отвечать.

Ссоры

Он нашел в новой женщине способ убежать от монотонности семейной жизни. Супруг влюблен в другую, так что в вас теперь он видит одни лишь недостатки.

Сменился режим дня

Ему нужно аккуратно выделить время на то, чтобы встречаться с любовницей. Так что устоявшийся режим дня приходится перекраивать прямо на ходу.

Внезапные интересы

Вы так старательно пытались привить ему любовь к театрам, кино, музеям, а он наотрез отказывался. И тут он внезапно начал посещать культурные мероприятия. Новые интересы не берутся из ниоткуда.

Неуверенность

У него внезапно появились комплексы касаемо его внешности или успехов. Вероятно, что тому виной новые отношения. Начиная роман, мы пытаемся предстать перед партнером в лучшем свете и можем испытывать неуверенность на свой счет.

Его друзья

Чувство вины за измену друга распространяется и на них тоже. Им тяжело смотреть вам в глаза, и они пытаются хоть как-то загладить вину. В результате они внезапно начинают вести себя так, будто вы всегда были лучшими друзьями.

Критикует других женщин

Раньше он никогда не высказывался в адрес других женщин. Теперь он считает своим долгом продемонстрировать вам, что все женщины мира кроме вас для него отвратительны.

Вы больше не в приоритете

Он легко может отказаться от договоренностей с вами, чтобы погулять с друзьями. И это происходит постоянно.

Лайки

Он лайкает все посты этой девушки. В современном мире, лайки – своего рода знак внимания. То есть еще один способ продемонстрировать свое восхищение девушке, с которой он изменяет.

Отказывается от вашей заботы

Опять же – чувство вины. Он отказывается от подарков, заботы и других знаков внимания. Некоторые мужчины, не выдержав, просто заявляют супругам «я плохой человек», ничего не объясняя.

Секс без поцелуев

А также без прелюдии, без взглядов в глаза и вообще какого-либо намека на эмоциональную связь.

Секс нон-стоп

На некоторых мужчин наличие тайного романа действует весьма возбуждающе – либидо сходит с ума и он начинает хотеть секса постоянно.

Не хочет разговаривать

Его новая женщина разделяет его интересы, и с ней ему общаться теперь куда интереснее.

Издалека

Он начал часто рассказывать о своих друзьях, которые изменяют своим девушкам. И каждый раз он внимательно следит за вашей реакцией.

Трудоголик

Ему некомфортно находиться дома. Он использует любую возможность, чтобы задержаться на работе.

Актер

Стоит вам упомянуть о том, что он ведет себя подозрительно, как он тут же начинает обвинять вас в нездоровой ревности.

Смена гардероба

Раньше ему было абсолютно наплевать на свой гардероб. А теперь у вас дома появилась ожившая иллюстрация из глянцевого журнала.

Явки и пароли

Некоторые изменники намеренно дают своим благоверным пароли от своих соцсетей. Разумеется, предварительно очистив все переписки.

Злость

Любой безобидный вопрос вызывает агрессию. Вы уже боитесь спрашивать, как он провел день – он моментально превращается в Халка.

У вас разные режимы сна

Вы больше не ложитесь в постель в одно и то же время. Зачем? Пока вы спите, переписываться с другой куда удобнее.

Детали

Стоит вам спросить у него, как прошла вечеринка с его друзьями, как он начинает перечислять всех присутствующих и даже описывает узор на обоях в квартире. Ему хочется оправдаться и отвести от себя подозрения.

Проблемы в сексе

Смена сексуальных привычек может привести к разного рода проблемам в сексе с вами. Например, теперь ему требуется слишком много времени для того, чтобы достичь оргазма.

Ваша жена вам изменяет

Путаница с именами

У всех нас иногда бывают «оговорочки по Фрейду». Но на такие «оговорочки» следует обращать особое внимание. Вполне вероятно, что она мечтает о другом мужчине или же уже с ним спит.

Не дает заниматься стиркой

Зачем женщина отказывается от помощи со стиркой? Либо она очень любит стирать вещи, либо она опасается, что вы можете найти в карманах таинственные чеки и другие подозрительные находки.

Не нужны ваши фотографии

Она внезапно удаляет из соцсетей все, что могло бы указывать на отношения с вами. Ей больше не хочется выглядеть «занятой» дамой.

Молчание смартфонят

Она ставит телефон на беззвучный режим, дабы избежать ненужных вопросов: «Кто тебе постоянно пишет? А кто тебе сейчас звонил? А зачем ты сбросила звонок?»

Френдзона

«Если ваши отношения с партнером становятся менее романтичными и кокетливыми, это красный сигнал тревоги», — говорит Джонатан Беннетт, сертифицированный консультант и тренер по свиданиям. Больше никаких сладких и игривых прозвищ. Ваши отношения становятся похожими на какую-то странную дружбу.

Любимая работа

Она стала часто задерживаться на работе. На работе ли? В любом случае, роман можно завести даже на работе – с новым симпатичным коллегой. Всегда ли ваша жена была таким трудоголиком?

Она сменила пароли

Актуально для пар, которые в начале отношений обменялись паролями от своих соцсетей. Жена внезапно установила новые пароли, мотивируя это тем, что она боится хакеров? Подозрительно.

«Где ты?»

Она постоянно интересуется вашим местоположением и временем, когда вы вернетесь домой. Возможно, она очень скучает без вас. Или же боится, что вы застигнете ее врасплох, когда она будет «не скучать» с другим.

Фитоняша

Она стала пристально следить за своей фигурой. Увеличила число тренировок и села на диету. И это при том, что раньше ее вся эта фито-суматоха не особо заботила.

Она ничем не делится с вами

Близость в отношениях постепенно сходит на нет. А кроме того, ей не очень-то хочется объяснять, чем она занималась, пока вас не было рядом.

Дьявол в деталях

Она внезапно стала очень обстоятельной и дотошной. Когда вы спрашиваете, как прошел ее день, она больше не ограничивается стандартным «бывало и лучше». Она рассказывает все в малейших деталях, дабы история выглядела правдоподобно.

Подозрительная

Изменники очень часто страдают от повышенной подозрительности. И свою измену проецируют на партнеров, изводя их допросами.

Семейное положение

Она убрала вас из раздела «семейное положение» во всех соцсетях. Так она хочет продемонстрировать потенциальным партнерам, что открыта для флирта и, возможно, чего-то большего.

Избегает ваших друзей

Если она потеряет контроль над собой, выпьет лишнего и случайно выдаст какую-либо информацию вашим друзьям, все будет кончено. Кроме того, если женщина готовится оставить свой брак ради другого мужчины, она захочет работать над созданием жизни, которая не будет связана с ее супругом или кем-либо из его друзей и семьи.

Избегает определенных заведений

Вы предлагаете ей сходить в новый ресторан, но стоит вам упомянуть его название, как она начинает нервничать. Не исключено, что она регулярно ходит в данное заведение с другим мужчиной. Она боится, что что-нибудь может пойти не так.

Подарки

Здесь все просто – чувство вины.

Эксперименты в постели

По словам Дона-Дэвида Лустермана, доктора философии, автора книги «Измена: руководство по выживанию», ваша жена должна была научиться этим новым трюкам у кого-то, и если этот человек не вы, то более чем вероятно, что она черпает вдохновение от другого мужчины.

Она несчастна

Если ваша супруга говорит вам о том, что она несчастна в браке, не пропускайте это откровение мимо ушей. Иначе она найдет утешение в другом.

Забота о внешности

Начальные стадии отношений – тот период, когда мы из кожи вон лезем, чтобы понравиться. В ваших отношениях разлад, а ваша супруга внезапно словно расцвела? Что ж, весьма вероятно, что все эти старания не для вас.

Игнор

Когда вы рассказываете о чем-то, она вас не слушает. Взгляд ее затуманен и она явно думает о чем-то более интересном, чем вы и ваши разговоры о работе.

Больше не вместе

Вы все больше времени проводите раздельно. И супругу это вроде как устраивает.

Она много говорит об изменах

Обсуждает с вами тему измен, открытых отношений, рассказывает о знакомых, которые изменяют своим партнерам. Ей трудно сказать вам все напрямую и она «подготавливает почву».

Вы ее раздражаете

Ее сердце отныне вам не принадлежит. Все ваши недостатки теперь видно невооруженным глазом. И ее это крайне бесит.

Раздельные поездки

Куда бы она ни поехала, она не хочет брать вас с собой. Даже если вам обоим по пути, она придумает причину, по которой вам не стоит ехать вместе.

Подозрительные звонки

Ей постоянно названивают «спамеры». Но с каких пор для того, чтобы ответить «спамерам» нужно выходить из комнаты и закрывать за собой дверь?

Салонные процедуры

Она стала уделять куда больше внимания эпиляции. И нет никакой гарантии того, что все эти процедуры делаются для вас.

Сухие сообщения

Она больше не флиртует в сообщениях с вами. Она потеряла к вам интерес.

Доверие потеряно

Она все меньше доверяет вам. Теперь у нее есть другая опора.

Половые инфекции

Если вы абсолютно здоровы, а у вашей жены появилась пикантная инфекция, возникает вопрос – как такое произошло?

Одинокие друзья

Скучные замужние подруги будут читать лекции и нудеть. Поэтому теперь она предпочитает тусоваться в компании одиноких и готовых на приключения подруг.

P.S. Разумеется, в каждом описанном случае есть исключения. Но имейте в виду, что проблемы в сексе, нарушенная коммуникация и постоянные ссоры – это не нормально. В вашей паре определенно есть проблемы, которые нужно решать – и дело не обязательно в наличии третьего лишнего.