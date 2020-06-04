7 уроков стиля от Анджелины Джоли из 90-х, которые снова актуальны

Вадим Карасев

Сегодня, 4 июня, день рождения отмечает Анджелина Джоли. Голливудской актрисе и матери шестерых детей исполняется 45 лет. Популярность пришла к ней еще в 90-х годах вместе с ролями в фильмах "Джиа", "Хакеры" и "Прерванная жизнь" — Анджелина стала частой гостьей на различных церемониях и светских мероприятиях. Сегодня предлагаем вспомнить ее образы 90-х и начала нулевых и взять пару на заметку, ведь ее минималистичный стиль прошел проверку временем, и многие из тех вещей снова в тренде.

1.Бикини

Поскольку на дворе лето, начать предлагаем с пляжной моды. Ученые и политики пока делают осторожные прогнозы о полном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, но большинство все-таки продолжают мечтать о полноценном отпуске.

Если с поездкой к морю ситуация пока все-таки неясная, то принимать солнечные ванны на даче или балконе точно ничто не помешает (кроме дождя, конечно), а значит, купальник все-таки будет актуальным приобретением.





Анджелина Джоли

Тренды пляжной моды сейчас задают Белла Хадид, Кендалл и Кайли Дженнер — за их селфи с пляжа внимательно следят модницы из инстаграма, чтобы достать себе такие же бикини с высокой линией выреза.

Но и Белла с подружками лишь повторяет то, что уже было, ведь в похожей модели Джоли позировала для фотосессии еще в 1991 году в возрасте 16 лет.





2.Кожа

Бикини — это, конечно, позитивный сценарий развития событий, если лето и правда выдастся жарким, как синоптики обещали ранее. У жителей Центральной России пока есть повод скептически относиться к этим прогнозам. На дни хмурого неба и температур ниже климатической нормы тоже есть модный совет от Анджелины.





Кожаные вещи одно время были частью ее фирменного образа. Даже вечернее платье она дополняла не меховой накидкой, а кожаным пиджаком, что уж говорить про повседневные образы с обтягивающими брюками или плащами.









Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон

Нео и Тринити, говорите? Анджелина делала это раньше — еще в 1997 году на премьере фильма "Изображая бога" она появилась в длинном двубортном кожаном плаще с широкими лацканами.





Анджелина Джоли и Дэвид Духовны

3.Белым-бело

Сейчас в уличные хроники Джоли часто попадает в черных нарядах, а вот в 90-х она была настоящим мастером белого total look. Глядя на ее снимки, можно убедиться, насколько выразителен и универсален это цвет: он подходит и для вечерних, и для повседневных образов, при этом в любом случае добавляет элегантности и нарядности.









Обратить внимание стоит и на обувь Анджелины — туфли и ботинки с квадратным носом снова на пике, впрочем, к белому костюму отлично подойдут и ультрамодные плетеные босоножки.













4.Бандана

Этот аксессуар потихоньку прокладывал себе дорогу на модный олимп в последние несколько сезонов. Но коллекции, показанные в начале этого года, стали окончательным доказательством нового воцарения этого тренда из 90-х и начала нулевых.

Ждать осени совсем не обязательно, тем более что коронавирус показал нам, что откладывать что-то на завтра вообще неразумно. Завтра может всех нас сильно удивить.









Поэтому извлекаем из глубин шкафа свою подростковую бандану прямо сейчас и пробуем разные варианты стилизации. Ведь использовать ее можно и как топ (если размер позволяет), и как ремень, и как браслет. Но если все-таки хочется аутентичного образа, как в те времена, то просто небрежно повязываем на голову, как Анджелина.





5.Slip dress

Классика гардероба 90-х — платья-комбинации носили все главные иконы стиля тех лет: от супермоделей вроде Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс до знаковых актрис эпохи вроде Вайноны Райдер, Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу.





Анджелина тоже часто отдавала предпочтение этому женственному фасону при выходе на ковровую дорожку, добавляя то готического настроения за счет лоскутов в подоле, то голливудского гламура за счет блесток.

























6.Tie-dye

Фестивальной моды мы в этом году лишились — все крупные музыкальные мероприятия лета отменили. Но если захочется устроить Coachella в мини-формате и в домашних условиях, то воссоздать атмосферу помогут главные атрибуты фестивального образа — вещи в стиле бохо и, конечно, принты tie-dye.





Яркие размытые кляксы в цветах заката на тропических островах остаются среди актуальных трендов сезона. И, как показывает пример Анджелины, это вариант декора не только для футболок, но и для летних платьев.

Существенный бонус — сделать модный наряд можно и своими руками, заказав краситель онлайн и выделив на творческий эксперимент поднадоевший наряд.

7.Брючные костюмы oversize

Сегодня брючные костюмы составляют серьезную конкуренцию вечерним платьям, когда речь заходит о звездном гардеробе для красных ковровых дорожек. Что уж говорить о повседневных образах — такие популярные модели, как Белла и Джиджи Хадид, часто отдают предпочтение костюмам oversize.





Анджелина Джоли с отцом Джоном Войтом

Это удобно и универсально — в зависимости от других дополняющих вещей и аксессуаров легко составить как дневной, так и вечерний образ, ну а те, кто переживает за пару набранных на карантине килограммов, благодаря такому наряду смогут сохранить их в тайне (хотя переживать из-за такой ерунды мы все-таки не советуем).





Анджелина знала о притягательности такого наряда еще подростком — повторять ее образ можно практически дословно. В 2020 году снова актуальны и жемчужные ожерелья, и лавандовый оттенок.

А вам нравятся образы Анджелины Джоли из 90-х?