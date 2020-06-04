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Акции «Норникеля» обрушились после разлива топлива в Норильске

Акции «Норникеля» обрушились после разлива топлива в НорильскеФото: РИА Новости

Акции «Норильского никеля» стали лидером падения на торгах на Московской бирже в четверг, 4 июня. По состоянию на 17:00, падение составляет почти 9 процентов — до 1 896 рубля за акцию.

«Ситуация представляется несколько более серьезной, чем в 2016 и 2018 годах, когда местная река окрасилась в красный цвет из-за сброса загрязняющих веществ с "Норникеля"», — приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК слова аналитиков «Атона». Размер штрафов за аварию пока не прогнозируют.

Обрушение котировок произошло на фоне ЧП в Норильске. В конце мая там вылилось 17 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Площадь разлива составила 180 тысяч квадратных метров. В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Ориентировочно на устранение последствий потребуется две недели.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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