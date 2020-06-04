Активисты Навального собирают деньги для обвиняемой в призывах к терроризму

Вадим Карасев

Штаб Алексея Навального в Кургане объявил сбор средств на проведение лингвистической экспертизы по делу активистки Любови Кудряшовой, которая обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, заметил Telegram-канал "Фонд бабла с коррупцией".

Как считают активисты, дело Кудряшовой - политическое, поскольку она участвует в акциях против добычи урана в регионе. Однако "Фонд бабла с коррупцией" подчеркивает, что "возбужденное уголовное дело об экстремизме никак не связано с такой активностью".

Согласно версии следствия, Любовь Кудряшова, являясь лидером "Движения за восстановление прав граждан СССР", в период с 2014 по 2016 год на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отрицала легитимность существования РФ как суверенного государства. Она заявляла о необходимости смены конституционного строя и действующей власти в стране "с применением в этих целях насилия, имея умысел на публичные призывы к насильственному захвату властных полномочий, нарушениям прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной принадлежности". Кроме того, девушка размещала материалы, содержащие, по заключению экспертизы, информацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя РФ.

Авторы также обратили внимание на 140 тыс. рублей, которые обозначили целью активисты Навального. Эта сумма вызывает удивление, поскольку в Москве стоимость экспертизы услуги колеблется в пределах 20-60 тыс. рублей, рецензирование стоит еще от 15 до 40 тыс. рублей. Таким образом, даже при максимальных затратах, штабу потребуется не более 100 тыс. рублей.

Отметим также, что это уже третье дело, возбужденное против Кудряшовой по статьям, связанным с экстремизмом и терроризмом.

