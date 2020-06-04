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Алисия Сильверстоун рассказала о своем карантине: "Мы с сыном принимаем ванну вместе"

Алисия Сильверстоун рассказала о своем карантине: "Мы с сыном принимаем ванну вместе"

Несколько лет назад 43-летняя Алисия Сильверстоун променяла кинокарьеру на активизм — актриса является веганом и защитницей прав животных. Она не перестала сниматься в кино, но ее новые роли не привлекают к себе столько внимания, сколько привлекают высказывания об образе жизни. В новом интервью газете The New York Times она поделилась взглядами на питание и рассказала о карантине в своем доме. А одно из ее высказываний попало в заголовки ряда западных изданий.


Алисия Сильверстоун

Рассказывая о своих занятиях с 9-летним сыном Беаром во время самоизоляции, Алисия отметила, что многие дела они делают вместе: играют, танцуют, прыгают на батуте и через скакалку.Мой сын и я принимаем ванну вместе, а когда его нет со мной, то я принимаю ванну, которая успокаивает и расслабляет,— сказала Сильверстоун.


Алисия Сильверстоун с сыном Беаром

Беар Блю Джареки — единственный сын актрисы, которого она родила в браке с солистом группы S.T.U.N. Кристофером Джареки. Весной 2018 года Сильверстоун подала на развод с Джареки после почти 13 лет брака и 20 лет совместной жизни в целом.

В беседе с The New York Times Алисия также отметила, что пища сильно влияет на ее настроение и самочувствие. Во время пандемии она ела блюда с высоким содержанием свежей зелени и трав, мисо-суп, пила имбирный чай. А еще много гуляла на свежем воздухе, занималась йогой и медитацией.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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