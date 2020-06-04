Андрей Макаревич из «Машины времени» признался, что ждет «Нашествие» с трепетом

Влада Некрасова

Макаревич признался, что успел очень соскучиться по живым выступлениям за время режима самоизоляции, который был введен в стране для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. "Мы уже давно не играли и соскучились по концертам. И зрители, я думаю, тоже скучают по живым выступлениям. Поэтому я жду "Нашествие" с трепетом", — заявил музыкант.Лидер "Машины времени" добавил, что ситуация с коронавирусной пандемией должна нормализоваться к концу июля. "Когда-то все это должно закончиться. Я думаю, что ситуация стабилизируется к концу июля", — сказал Макаревич.Музыкальный фестиваль "Нашествие" проходит каждое лето в Большом Завидово, что в Конаковском районе Тверской области. В этом году, как предполагалось, фестиваль должны были посетить примерно двести тысяч любителей музыки, но из-за пандемии судьба "Нашествия-2020" оказалась под вопросом — многие россияне сдают приобретенные ранее билеты, отмечая, что из-за сложной эпидемиологической ситуации не поедут на "Нашествие" даже в том случае, если оно не будет отменено.