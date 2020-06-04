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Андрей Макаревич из «Машины времени» признался, что ждет «Нашествие» с трепетом

Андрей Макаревич из «Машины времени» признался, что ждет «Нашествие» с трепетом

Музыкант Андрей Макаревич, возглавляющий культовую советскую и российскую рок-группу "Машина времени", выразил надежду на то, что масштабный музыкальный фестиваль "Нашествие" все же состоится летом 2020-го года. Об этом Макаревич заявил в беседе с корреспондентами сетевого издания Nation News.
 
Макаревич признался, что успел очень соскучиться по живым выступлениям за время режима самоизоляции, который был введен в стране для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. "Мы уже давно не играли и соскучились по концертам. И зрители, я думаю, тоже скучают по живым выступлениям. Поэтому я жду "Нашествие" с трепетом", — заявил музыкант.
 
Лидер "Машины времени" добавил, что ситуация с коронавирусной пандемией должна нормализоваться к концу июля. "Когда-то все это должно закончиться. Я думаю, что ситуация стабилизируется к концу июля", — сказал Макаревич.
 
Музыкальный фестиваль "Нашествие" проходит каждое лето в Большом Завидово, что в Конаковском районе Тверской области. В этом году, как предполагалось, фестиваль должны были посетить примерно двести тысяч любителей музыки, но из-за пандемии судьба "Нашествия-2020" оказалась под вопросом — многие россияне сдают приобретенные ранее билеты, отмечая, что из-за сложной эпидемиологической ситуации не поедут на "Нашествие" даже в том случае, если оно не будет отменено.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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