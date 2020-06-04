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Археологи обнаружили следы конопли на древнееврейском алтаре

Археологи обнаружили следы конопли на древнееврейском алтаре
. Археологи подтвердили гипотезу о том, что в древности религиозные ритуалы были интереснее, чем сегодня, обнаружив следы конопли в еврейском алтаре Железного века, сообщает Artnet.

Открытие было сделано в процессе изучения остатков храма в Тель-Араде в пустыне Негев, которые были впервые найдены еще в 1960-х годах. Предположительно храм функционировал c девятого века до н.э. по шестой век до н.э. В какой-то момент, когда он еще действовал, прихожане закопали два алтарных камня из известняка с обеих сторон ступеней, ведущих внутрь.

В сухом пустынном климате они очень хорошо сохранились. Исследования археологов, которые их обнаружили, не дали никаких определенных результатов, решено было, что их использовали для принесения в жертву животных.


Современная наука с применением газовой хромотографии и масс-спектрометрии выяснила, что на одном из них жгли коноплю, а на другом ладан.


Основная теория заключается теперь в том, что молящиеся использовали коноплю для вхождения в определенное состояние. Исследования показали, что коноплю смешивали с навозом животных, чтобы температура горения была ниже. В результате начинали действовать психотропные элементы, входящие в ее состав. Ладан скорее всего сжигали отдельно на другом алтаре, так как его смешивали с жиром животных, наоборот для увеличения температуры горения.

"Мы знаем, что когда-то давно повсюду на Ближнем Востоке разные культуры использовали галлюциногены, чтобы войти в религиозный экстаз. Мы никогда не думали, что иудеи также принимали участие в подобных практиках. Но факт обнаружения конопли дает в официальном культовом месте дает нам возможность сделать другие выводы", – прокомментировал открытие Эран Ари, куратор археологии периода Железного века в Музее Израиля в Иерусалиме.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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