Армия США разрабатывает новое оружие массового уничтожения

Алексей Вольцев

Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны США (DARPA) работает с промышленностью над созданием распределенных, безопасных и надежных вычислений для разнородных скоплений автономных транспортных средств, а именно дронов, сообщает The National Interest.Дроны могут быть развернуты роями, чтобы сокрушить врага и, таким образом, заработать меткую анаграмму AFADS (Armed, Fully-Autonomous Drone Swarm) вооруженного, полностью автономного роя дронов. Они могли бы обнаруживать, идентифицировать и даже атаковать цели без участия человека. Достижения в области вычислительной мощности, скорости обработки и искусственного интеллекта быстро меняют область действия этих платформ без вмешательства человека.Армия США не одна в разработке оружия, которое будет опираться на тактику роя. ВМС США также начали разрабатывать способы, с помощью которых автономные платформы могут поражать противника с помощью роя атак, но теперь задается вопрос, действительно ли рои беспилотников это тип оружия массового уничтожения (ОМУ).Независимый исследователь и аналитик Зачери Калленборн, специализирующийся на химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии (CBRN), терроризме CBRN, роях беспилотников и появляющихся технологиях, опубликовал документ "Являются ли рои дронов оружием массового уничтожения?".Этот документ был подготовлен для Центра стратегических исследований сил сдерживания ВВС США и посвящен тому, что именно является ОМУ.Существует не менее 20 определений, используемых только правительством Соединенных Штатов, и они включают шесть категорий: ядерное, биологическое и химическое оружие (NBC); химическое, биологическое, радиологическое или ядерное (CBRN) оружие; CRBN оружие с высоким уровнем взрываемости (CBRNE); и CBRN, которые вызывают массовые разрушения или убивают большое количество людей. В качестве оружия массового поражения также включено оружие, которое вызывает массовое уничтожение или убивает большее число людей, что необязательно включает или исключает оружие CBRN. Наконец, существуют также ОМУ или аналогичные аналоги, которые могут включать в себя оружие CBRN и другие средства, вызывающие массовые разрушения, такие как кибератаки.Калленборн объяснил: "ОМУ можно считать отличным от обычного оружия в зависимости от степени его вреда, морали и метода действий. ОМУ в буквальном смысле слова "оружие массового уничтожения". Это может нанести значительно больше вреда, чем традиционное оружие".Он добавил, что, хотя рои могут служить стратегическим сдерживающим оружием, наличие других средств защиты делает их менее подходящими для этой роли, особенно по сравнению с ядерным оружием. В этом отношении рои дронов являются скорее наступательным оружием. Как это ни прискорбно, но это могло бы включать сценарий, в котором "особо гнусные государства могут использовать беспилотные стаи и система доступа к базе данных военно-воздушных сил (AFADS) в качестве оружия геноцида."Другие потенциальные опасности включают в себя способность роев беспилотников наносить удары по коммерческим самолетам при их запуске террористами из-за пределов аэропорта, что снижает операционный риск, поскольку атака может избежать контрольно-пропускного пункта безопасности.К счастью, уже есть средства противодействия таким атакам. Это может включать в себя оружие с низкой стоимостью выстрела, такое как лазеры, рельсовое оружие и даже обычные пулеметы, которые могут быть нацелены на рои дронов. Калленборн предположил, что мощные микроволны могут также использоваться для разрушения или разрушения электроники внутри дроно. Калленборн добавил, что рои могут быть использованы для победы над другими роями.Пентагон уже обдумал этот вариант, и армия США, по сообщениям, уже разрабатывает цепь уничтожения с помощью контр-беспилотников. Хотя их размеры невелики, легко понять, как скопления беспилотников могут действительно быть оружием массового уничтожения.