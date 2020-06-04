Армию Хафтара отбросили от Триполи

Вадим Карасев

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Силы правительства национального согласия (ПНС) отбросили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и его наемников от столичного региона Триполи. Об этом сообщает Anadolu.

Представитель ПНС Мустафа аль-Меджаи заявил, что «наемники Халифы Хафтара» больше не могут обстреливать Триполи и пригороды города. Отмечается, что силы фельдмаршала уже отброшены от международного аэропорта и других районов к югу от столицы страны.

Ранее в правительстве Ливии неоднократно утверждали, что на стороне Хафтара воюют российские наемники из так называемой ЧВК Вагнера. Москва отрицает причастность к действиям компании, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Детали плана по зачистке района у международного аэропорта Триполи накануне раскрыл представитель войск ПНС полковник Мухаммад Кануну. Он рассказал, что правительственным силам приказали двигаться вперед и «выследить остатки хафтаровцев».

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, обеспечивая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.