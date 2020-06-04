«Артек» запустил онлайн-проект, приуроченный к 95-летию центра

Алексей Вольцев

Более 23 тысяч детей и взрослых из всех регионов России и 55 стран, в том числе из Австрии, Австралии, США, Израиля, Нидерландов, Великобритании, Испании, Германии, присоединились к участию в онлайн-проекте «С юбилеем, Артек!», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект приурочен к 95-летию детского центра и призван показать уникальность «Артека» и его вклад в развитие страны.

С 3 по 17 июня участники проекта познакомятся с самыми яркими моментами истории детского центра, его традициями, архитектурой, известными людьми, жизнь которых была связана с лагерем, будут виртуально путешествовать по памятным местам «Артека» и Крыма.

В программе онлайн-проекта найдут отражение знаменательные даты этого месяца: Международный день защиты детей, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, День России, Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога.

В рамках праздничной программы, посвященной дню рождения детского центра, дети со всего мира смогут вместе с «Артеком» задуть 95 свечей на торте, испеченном по традиционному артековскому рецепту, и загадать желание. Участники проекта также примут участие в онлайн-игре с сюрпризами и подарками.

Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию.

19 мая в «Артеке» завершился первый масштабный онлайн-проект «Время памяти и славы», который объединил детей и взрослых из разных стран. Они стали участниками 19 экскурсий по детскому центру, 15 мастер-классов, 19 утренних разминок и множества акций.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму, в поселке городского типа Гурзуф, и включает десять детских лагерей. Центр имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В 2019 году «Артек» принял более 44 тысяч детей со всей страны. В 2020 году детский центр совместно с 86 партнерскими организациями реализует 94 тематические образовательные программы технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.