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Байден ушел в отрыв от Трампа

Байден ушел в отрыв от ТрампаДжо БайденФото: Jim Bourg / REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе предвыборной гонки увеличил отрыв от действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса Университета Монмута, пишет The Hill.

По состоянию на 3 июня, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за нынешнего президента — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на 2 процента. Уточняется, то опрос проводился в дни, когда на рейтинг Трампа влияла не столько эпидемия коронавируса, сколько охватившие всю страну массовые беспорядки, вспыхнувшие после того, как полицейские задушили во время ареста чернокожего мужчину Джорджа Флойда.

При этом в так называемых «колеблющихся» штатах кандидаты идут практически вровень. Например, в Аризоне Трамп опережает Байдена на 1 процент, а в Северной Каролине — наоборот.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. В мае сообщалось, что Трамп уже символически «похоронил» Байдена. На своей странице в Facebook он выложил видео с танцующими носильщиками гробов из Ганы, которые «похоронили» президентство наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. На гробу написано «президент Байден».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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