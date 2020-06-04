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Байдена предупредили о потере доверия полиции

Байдена предупредили о потере доверия полицииДжо БайденФото: Olivier Douliery / Getty Images

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден может лишиться поддержки полиции из-за своих призывов к проведению национальных полицейских реформ. Об этом пишут журналисты Politico.

Байден долгое время с гордостью подчеркивал, что он является дружелюбным к профсоюзам демократом, имеющим хорошие отношения с рядовыми полицейскими. Однако призывы политика к проведению реформ и осуществлению контроля за деятельностью полиции, которые возникли на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после грубого ареста, могут вызвать раскол в отношениях Байдена и правоохранительных органов, пишет издание. На фоне общенациональных протестов и массовых беспорядков такие заявления кандидата от демократов вызывают ощущение недостаточной солидарности с правоохранительными органами, отмечает Politico, в результате чего многие, кто некогда поддерживал Байдена, останутся разочарованы тем, что они стали частью политической игры своего бывшего союзника.

«Совершенно очевидно, он внёс немало изменений, как это обычно делают кандидаты во время праймериз, но он продолжил движение в сторону левой повестки и пошел ва-банк», — сказал Билл Джонсон, исполнительный директор Национальной ассоциации полицейских организаций. Он отметил, что сейчас полиция неодобрительно качает головой, говоря о Байдене, потому что политик всегда был «своим парнем», который поддерживал правоохранительные органы.

Оба наиболее вероятных кандидата в президенты США — Байден и действующий глава Белого дома Дональд Трамп — столкнулись со сложным моментом, демонстрациями, возникшими на расовой почве, которые разгораются все больше и больше изо дня в день. Однако каждый из них предпринимает совершенно разные шаги.

Президент США Трамп выступил с призывом восстановить закон и порядок, угрожая военными действиями, чтобы остановить насильственные протесты. Байден, «ходивший на цыпочках вокруг защиты правоохранительных органов», теперь сосредоточился на необходимости реформ в условиях глубоко укоренившихся расовых диспропорций, все еще преследующих нацию, пишет Politico. Во вторник, 2 июня, на своем первом за последние несколько месяцев выступлении он подчеркнул права протестующих и предложил реформы полиции, лишь мимолетом упомянув сотрудников правоохранительных органов. Кампания Трампа раскритиковала его за то, что он не упомянул убитых и раненых во время беспорядков полицейских.

В американских городах проходят акции протеста против полицейского произвола из-за гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Он скончался в результате жесткого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки, в которых погибли по меньшей мере 12 человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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Байдена предупредили о потере доверия полиции
Байдена предупредили о потере доверия полиции

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