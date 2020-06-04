Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок

Влада Некрасова

Украинские экспортёры еще могут вернуть себе утерянные позиции на российском рынке, но далеко не во всех отраслях и при соблюдении определённых условий, заявил РИА Новости глава Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

Объем взаимной торговли России и Украины с 2014 года уменьшился в три раза. Если до 2014 года на Украину приходилось 6,2% внешнеторгового оборота РФ и она шла за тройкой лидеров (Китай, Германия и Нидерланды), то в 2019 году Украина вышла из десятки, а ее доля снизилась до 2,7%.

"Несмотря на продолжающееся сокращение оборота, Россия и Украина остаются значимыми торговыми партнерами, сохраняющими потенциал для развития сотрудничества", - заявил Панкин. "Конечно, утерянные позиции украинских экспортеров высокотехнологичной продукции, например в авиа- и ракетостроении и других областях, в том числе связанных с военно-техническим сотрудничеством, вряд ли могут быть восстановлены, поскольку, среди прочих факторов, российские производства уже переключились на других, преимущественно российских, поставщиков", - отметил он.