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Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок

Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок
Украинские экспортёры еще могут вернуть себе утерянные позиции на российском рынке, но далеко не во всех отраслях и при соблюдении определённых условий, заявил РИА Новости глава Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

Объем взаимной торговли России и Украины с 2014 года уменьшился в три раза. Если до 2014 года на Украину приходилось 6,2% внешнеторгового оборота РФ и она шла за тройкой лидеров (Китай, Германия и Нидерланды), то в 2019 году Украина вышла из десятки, а ее доля снизилась до 2,7%.

"Несмотря на продолжающееся сокращение оборота, Россия и Украина остаются значимыми торговыми партнерами, сохраняющими потенциал для развития сотрудничества", - заявил Панкин. "Конечно, утерянные позиции украинских экспортеров высокотехнологичной продукции, например в авиа- и ракетостроении и других областях, в том числе связанных с военно-техническим сотрудничеством, вряд ли могут быть восстановлены, поскольку, среди прочих факторов, российские производства уже переключились на других, преимущественно российских, поставщиков", - отметил он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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