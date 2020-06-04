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Басиста Nirvana затравили за поддержку Трампа в борьбе с протестующими

Басиста Nirvana затравили за поддержку Трампа в борьбе с протестующимиКрист НовоселичФото: Picture Perfect / Shutterstock / REX

Бывшего басиста группы Nirvana Криста Новоселича затравили за пост в соцсетях, в котором музыкант поддержал речь президента США Дональда Трампа о борьбе с протестующими. Из-за критики артист скрыл свою страницу в Facebook и удалил Twitter-аккаунт, пишет The Guardian.

Новоселич прокомментировал обещание Трампа «выслать тысячи и тысячи тяжело вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов для остановки бунтов, мародерства, вандализма, нападений и бессмысленного уничтожения имущества». «Воу! Я знаю, многие из вас терпеть его не могут, но с этой речью Трамп оказался на коне», — написал музыкант. Он добавил, что не согласен со вводом войск в города и подчеркнул, что президент не должен обладать подобными полномочиями.

Артист отметил, что если бы «так называемые патриоты-милитаристы» устроили подобные погромы, то люди, которые поддерживают нынешний насильственный протест, потребовали бы вмешательства правительства. «Большинство американцев хочет мира в своих сообществах», — объяснил он.

Ранее в июне Лану Дель Рей затравили за публикацию видео с мародерствами во время протестов. Певица отреагировала на критику, удалив запись.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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