Белорусам напомнили о радикальном способе подавления беспорядков

Алексей Вольцев

В отдельных странах государственные перевороты и массовые беспорядки подавляются расстрелами. Об этом сегодня, 4 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы создали свою страну, в которой могут жить наши дети. Сегодня момент тот, когда отстоять ее надо. Надо защитить. Вы видите, что нас на части разрывают», — сказал белорусский лидер.

По его словам, Белоруссия «единственная постсоветская страна, которая не видела горя».

«Некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории», — подчеркнул Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что «никто не знает, как мой друг Рахмон (президент Таджикистана Эмомали Рахмон — ИА Newstes) с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок».

«Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов (юыший президент Узбекистана Ислам Каримов — ИА Newstes) в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!» — заявил президент Белоруссии.

Напомним, в Белоруссии 9 августа должны пройти очередные президентские выборы. В настоящее время 14 инициативных групп ведут сбор подписей за выдвижение в кандидаты на пост главы государства. В конце мая в Минске и ряде других белорусских городов были организованы пикеты по сбору подписей, которые были использованы оппонентами Лукашенко для проведения несанкционированных митингов. В результате, около 30 человек были задержаны.